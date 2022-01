Neri Marcoré, a Tuttosport, parla della situazione Dybala: "​Dybala è un gran talento, ma non gli si può chiedere di essere leader. Rinnovargli il contratto a 8 milioni più bonus è un bel costo, ma perderlo a zero mi sembra folle. Soprattutto perché andrebbe rimpiazzato con un giovane altrettanto bravo che, solo di cartellino, probabilmente costerebbe almeno 50-60 milioni. Il problema non sarebbe se andasse all’Inter, tanti campioni sono andati via, ma chi arriverebbe al suo posto. Mi fido della Juve: ci siamo goduti un gran ciclo per 9 anni, ci sta un’annata così. Ma sono dell’idea che bisogna tifare anche quando le cose vanno meno bene"