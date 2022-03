Mancano poco più di 48 ore al fischio di inizio della gara tra Italia e Macedonia, valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Gli Azzurri sono costretti a vincere per non ripetere quanto accaduto 4 anni fa contro la Svezia, ma le notizie che stanno circolando in queste ultime ore non sembrerebbero essere idilliache per tutta la nazione. Stando a quanto dichiarato da Dario Marcolin a Radio Kiss Kiss, ci sarebbero infatti 5 componenti tra giocatori e staff positivi al Coronavirus. Queste le parole dell'ex calciatore.



'In nazionale ci sono cinque calciatori positivi al Coronavirus, più due dello staff medico. Non lo so con certezza, ma sembrerebbe che siano usciti questi casi, anche se Roberto Mancini non si fascia la testa'.