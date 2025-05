Sky - Juventus, conferme per Marco Silva: contatti tra il tecnico e Comolli

Getty Images

Marco Silva alla Juventus, le ultime

Lanon può rimanere ferma dopo che è saltato l'arrivo dianzi, è necessario accelerare per capire su chi puntare come futuro allenatore, considerando che le chance di permanenza dir non sono alte visto come si è mosso il club in quest'ultimi giorni. Si fa avanti l'ipotesi di una scelta a sorpresa e il nome accostato sempre di più ai bianconeri è quello ditecnico portoghese del Fulham.Sono arrivate nuove conferme in questo senso da quanto riporta Sky Sport, secondo cui,ovvero il futuro dirigente della Juventus che avrà il compito di scegliere anche il nuovo allenatore. L'ex Presidente del Tolosa apprezza il lavoro del tecnico portoghese, cL'ex allenatore di Everton, Sporting e Watford occuperebbe quindi un posto importante nella lista dei candidati per la panchina bianconera. La Juventus, si legge, tramite lo stesso Comolli – che sarà in Italia la settimana prossima – ha ripreso i contatti con l’agente del portoghese.

Il retroscena, lo voleva già Giuntoli

Marco Silva non è però un profilo seguito solo dalla Juventus.che però ha ricevuto il "no" da parte del portoghese.. E il Tottenham, con cui l'allenatore avrebbe già anche parlato. Gli Spurs però dovranno decidere se esonerare Ange Postecoglou dopo la vittoria dell'Europa League pochi giorni fa.Un nome che però non è nuovo a Torino visto che, riporta Sky, già(prossimo all’addio ai bianconeri) aveva avuto dei primi contatti con Jorge Mendes per l’allenatore portoghese. In quel momento, però, la Juventus era convinta di poter arrivare ad Antonio Conte, prima che l’allenatore salentino decidesse di rimanere a Napoli.Marco Silva come detto non è però libero ed ha un contratto con il Fulham ancora per un anno, fino al 2026. Ma chi è il tecnico portoghese? Ecco il profilo di Marco Silva, a sorpresa un candidato per la panchina bianconera.