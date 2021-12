Intervistato da Tuttosport, ct dell'che ha sfiorato l'impresa negli ultimi Europei in un girone di ferro con Germania, Francia e Portogallo, ha parlato anche di Juve."Non c'è più il monopolio - ha detto riferendosi alla lotta per il titolo -, e. Però sono cresciute le squadre: Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Prevedo un campionato che si deciderà in primavera e lottato sino all'ultimo minuto. Non è facile trovare un favorito ma auguro al Napoli da un lato, visto che mia moglie è napoletana, di andare sino in fondo e dall'altro lo stesso augurio lo rivolgo all'Atalanta di Gasperini, torinese come me, mi piace molto il modo con cui i neroazzurri giocano".