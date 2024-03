Il messaggio social di Gatti per Marco Pezzati



Chi era Marco Pezzati

Il dolore di Federico Gatti , una storia che strazia il cuore. Un ragazzo che se ne va. Anche a, la notizia della tragica morte di, ex giocatore del, ha suscitato grande dolore.Secondo le prime informazioni, poco dopo mezzanotte, l'auto su cui viaggiava Pezzati è uscita di strada e si è ribaltata lungo la statale 106 a Isca sullo Ionio. Nonostante i soccorsi, il giocatore, attualmente in forza al San Luca in Serie D, non ha potuto essere salvato.Al momento, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente."Non avrei mai voluto né pensato di scrivere queste parole... - ha scritto il difensore della Juventus - ci siamo conosciuti grazie al calcio del quale tu eri innamorato e tra di noi è scattato subito un legame che con gli anni si è solo che rinforzato… eri uno di quelli che veramente con il tuo modo di fare contagiavi chi ti stava vicino.. tu sempre sorridente e casinista, quante ne abbiamo combinate insieme, ma con la gioia di vivere stampata negli occhi.Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi perché la sera non posso fare altro che pensarti, è tutto così surreale e assurdo che non mi sembra vero … l’idea che non potrò più vederti ne sentirti mi distrugge la testa.Te ne sei andato via troppo presto e non me ne farò mai una ragione ma voglio ricordarti con tutti quei momenti passati insieme con tutte quelle pazzie che abbiamo fatto e che al solo pensiero mi viene il sorriso sulle labbra e con quella frase che dicevi sempre ma quanto è bella la vita!Sarai per sempre nel mio cuore...".Marco Pezzati, originario di Firenze e cresciuto a Scandicci, ha trascorso una lunga carriera calcistica principalmente nelle squadre toscane,Successivamente ha fatto la scelta di giocare in Calabria, dove è tornato anche per la stagione attuale.Secondo le prime informazioni, poco dopo la mezzanotte, Pezzati ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La sua auto si è ribaltata dopo essere uscita di strada, e purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Soverato, che hanno recuperato il suo corpo dalle lamiere dell'auto. Saranno ora i carabinieri ad indagare per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.Pezzati, grande appassionato della Fiorentina, ha giocato in numerose squadre toscane tra cui la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, il FiesoleCaldine e il Gavorrano. Dopo aver giocato per un periodo a Verbania in Piemonte nel 2019, si era trasferito in Calabria nel 2020, dove ha continuato la sua carriera con la maglia del San Luca.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.