Marco Motta, doppio ex di Juve e Roma, ha parlato a gianclucadimarzio.com della sfida di questa sera: "Ho fatto tante esperienze bellissime in carriera e ho un bel ricordo di tutte le piazze in cui ho giocato, ma la Roma e la Juve hanno per me un sapore speciale. Partite come queste sono sempre particolari. Poi il ritorno della gente allo stadio non farà che rendere il tutto più affascinante"BONUCCI E CHIELLINI - "Leo e Giorgio sono due simboli della Juventus, io sono onorato di aver avuto la possibilità di giocare insieme a giocatori così. Personalità e classe a non finire, dal punto di vista umano oltre che tecnico. Penso a loro come anche a Pirlo, Del Piero, Totti e De Rossi"JUVE - "Quando ti chiama la Juventus è difficile dire di no. Sono stato molto fortunato a poter vivere esperienze del genere. Anche i bianconero sono stati anni che ricordo con grande piacere"