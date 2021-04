L'ex calciatore, tra le altre, della Juventus Marco Motta è protagonista di una lunga intervista a All Asian Football. Il giocatore oggi veste la maglia del ​Persija Jakarta in Indonesia e nelle sue risposte ha accennato anche alla sua esperienza in bianconero: "Io non conoscevo la situazione qui – Indonesia – e pur essendo il Persija, una delle squadre più importanti di tutta l’Asia, non lo conoscevo benissimo. Conoscevo Jakarta e quello che è a oggi il nostro stadio di casa, per la tournee che avevo fatto con la Juve nel 2014 Sydney, qui e a Singapore e mi ricordavo l’atmosfera meravigliosa, con un’energia e un entusiasmo incredibile, davanti a 80.000. Ma avevamo fatto 4 giorni a Jakarta, allenamenti partite e via. Non avevo visto niente". "Oggi quando gioco con la mia squadra do tutto come quando ho giocato con la Roma, con l’Atalanta, con la Juve, quando ho giocato la UEFA Champions League . Se non mi sentissi ancora questa fuoco dentro, probabilmente sarei tornato in Italia, sarei ancora a casa mia, rilassato. Mi sento bene, il mio fisico mi accompagna, e so di poter dare ancora tanto".