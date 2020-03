2









Cantautore e grande tifoso della Fiorentina (ma pure di Sarri). Marco Masini parla della sua passione per "La Viola" a Il Corriere Fiorentino e non risparmia una frecciatina ai bianconeri: ​2Non mi manca solo la Fiorentina, ma anche la Juventus. Che perde, naturalmente. E chissà se, quando tutto questo sarà finito, torneremo allo stadio con lo stesso spirito e a sederci vicini senza paranoie. Riconosco la grandezza e l’arte che ci hanno regalato i grandi. Penso a Batistuta, Antognoni, Baggio e Rui Costa. Però spero in Kouamè, Amrabat, Castrovilli. Ecco, piuttosto oggi penso a loro e al domani. Spero che possano diventare i nostri campioni".