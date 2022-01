Marco D'Amore, il Ciro di Gomorra, parla di Juve-Napoli: "È la dimostrazione come a Napoli si possa arrivare con una cultura diversa e integrarsi perfettamente mantenendo la propria identità. Dries si è calato nella città, mettendosi in sintonia ma senza ruffianerie. E poi mi piace la sua classe cristallina. Ha fatto un gol stupendo alla Juve in un momento delicato. Essere leader significa anche sudare la maglia più degli altri. Mi piace la bellezza che esprime. Il pari con la Juve ha un valore ancora più grande del punto preso. Abbiamo recuperato alla causa giocatori importanti come Ghoulam e Lobotka. E se Dries segna ancora con la Samp... Perché io ai sogni ci credo e se passa sta nuttata di gennaio le milanesi possiamo prenderle".