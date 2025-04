Marco Bruzzano: 'Abbiamo fatto la storia. L'ambiente Juve lo merita'

Getty Images



Juventus Women Primavera, parla Marco Bruzzano

Il tecnico della Juventus Women Primavera Marco Bruzzano ha parlato a Vivo Azzurro dopo la vittoria dello Scudetto di categoria. Le sue parole:- "Abbiamo fatto la storia e quello che ho gia detto è che tutto l'ambiente Juve lo merita per quello che ha sempre fatto e per l'importanza data alle ragazze. Io ho trovato un gruppo di lavoro fantastico e dal primo agosto aspettavo questo momento perchè ci credevo tanto".- "Siamo arrivati qua con delle aspettative molto alte da parte degli altri ma abbiamo trovato squadre che ci mettevano in difficoltà. L'aspetto emozionale ha fatto tanto, la squadra è giovane. Nel primo tempo l'INter ci ha messo in difficoltà ma poi il risultato si è visto".

"Lo dedico a mia moglie e alla mia famiglia, sto per diventare papà. Poi lo faccio a tutte le ragazze a Carola Coppo che ha creduto in me, a tutta la società".