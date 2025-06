Marciniak arbitro di Real Madrid-Juventus: con gli spagnoli è già finito al centro delle polemiche

Getty Images

Marciniak arbitro di Real Madrid-Juventus: quali partite ha già diretto al Mondiale

È il polaccol'arbitro della partita tra Juventus , in programma domani alle 21.00 (ora italiana) e valida per gli ottavi di finale del, che si disputerà all'Hard Rock Stadium di Miami. Il 44enne sarà assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, mentre il Quarto uomo sarà il norvegese Espen Eskas.Marciniak, alla sua seconda direzione di gara in questo Mondiale per Club dopo Inter Miami-Palmeiras (2-2), è noto come arbitro internazionale essendo stato designato per la finale del Mondiale per Nazionali del 2022 tra Argentina e Francia, con la vittoria dell'Albiceleste ai rigori (3-3, 4-2), ma anche per quella di Champions League 2022/23 tra Manchester City e Inter a Istanbul (1-0).

Le polemiche in stagione

In questa stagione è stato accompagnato da alcune polemiche, in particolare dopo gli ottavi di finale di Champions tra Atletico Madrid e lo stesso Real Madrid, in cui a sorpresa è stato annullato il rigore di Julián Álvarez per un doppio tocco. Sempre a lui la semifinale tra Inter e Barcellona, poi conclusa in maniera pirotecnica con l'accesso dei nerazzurri all'ultimo atto contro il PSG.