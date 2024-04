Quella diè un'ottima stagione., mostrando delle ottime qualità. Grazie a lui i ciociari possono sperare nella salvezza, nonostante una situazione in classifica complicata.difensore ventiseienne del, in un'intervista a Radio Serie A ha parlato dell'argentino.Il primo giorno che Soulè è arrivato lo conoscevo come giocatore, ma non benissimo, sapevo che era mancino, veloce e con qualità. Lui è arrivato un martedì, quando facciamo un 6 contro 4 in allenamento. Il mister me l’ha messo contro, appena finito l’allenamento ho pensato fosse un campione. È un ragazzo eccezionale, non si lamenta mai e va sempre forte. Gli auguro il meglio perché se lo merita sia come giocatore sia come ragazzo