Claudio Marchisio, intervenuto all'ATP Fan Village di Torino, ha raccontato come viveva il Derby della Mole e un curioso aneddoto che riguarda anche Antonio Conte: "Tra le 3 partite più importanti, insieme alle milanesi. Le partite più importanti anche con le giovanili. Cresciuto in una famiglia juventina che mi ha raccontato la storia del Toro. Negli anni 90 il derby era acceso, cresciuto con una grande rivalità, con questa tradizione. Il primo derby in Serie A, ricordo 2 giorni prima eravamo ad una cena di beneficenza e ad una certa volevo andare a casa perché ci sarebbe stato il derby e Conte mi dice: no guarda che è ancora presto. Andai a casa perché sentivo il derby. Ricordi importantissimi"