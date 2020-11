Claudio Marchisio, ex centrocampista e bandiera della Juventus, è intevenuto sulla vicenda della maestra d’asilo di Torino, licenziata a causa di un video hard pubblicato dal suo ex fidanzato. Ecco le sue parole a riguardo su Instagram, a difesa dell’insegnate: “Giusto per chiarire la questione: il video hard della maestra in realtà si chiama revenge porn. Il revenge porn è un reato, oltre che una terribile violenza. Fare sesso non è un reato (neanche per le maestre). Lei è innocente. Lui un criminale, oltre che uno stronzo. Discorso chiuso”.