Claudio Marchisio riparte dalla Ligue 1 e dal Monaco. Il Principino bianconero è alle prese con un lungo recupero dall'infortunio, con operazione, al ginocchio, ma ora è pronto a ricominciare, sul campo. Dopo le molte corse estive e la fatica in palestra, l'ex numero 8 della Juve ha scelto. L'anno allo Zenit San Pietroburgo è alle spalle, così come la rescissione consensuale avvenuta qualche mese fa: Marchisio, infatti, sta già firmando il nuovo contratto, in un incontro - quello decisivo - avvenuto al Four Seasons di Milano. Accordo trovato con il Monaco per un contratto annuale con opzione per il rinnovo. Lo riferisce Sport Mediaset.