Dal campo al mercato, Claudio Marchisio parla della sua Juve in una lunga intervista a Tuttosport. Eccone alcuni passaggi: GIOVANI LANCIATI POST COVID, COME POST CALCIOPOLI - «Non so se le due situazioni siano paragonabili, ma la storia della Juventus insegna un fatto ineluttabile: i grandi cicli vincenti si fanno con lo zoccolo duro italiano, spesso creato in casa. Credo che la Juventus abbia ancora dei giocatori di grande spessore caratteriale oltre che tecnico, come Buffon, Bonucci, Chiellini e anche gli altri italiani. Se ne innestasse di giovani e talentuosi da crescere, allora potrebbe gettare nuove basi per un ciclo vincente».



NUOVI MARCHISIO - «Beh, guardate la Nazionale! E sono d’accordo con Mancini: i talenti italiani ci sono sempre stati, ma non gli si dava spazio. Ora qualcuno lo trova e sembra che ci sia un ritorno dei giocatori italiani. Erano sempre lì, bastava dar loro fiducia. E la Juventus dovrebbe essere la prima per tradizione».



LLORENTE - «Beh, se lo chiede a me... Certo che lo prenderei, è un amico e un grande giocatore. Però attenti: la Juventus deve recuperare Dybala e dare continuità alla buona stagione di Morata. Una quarta punta servirebbe? Forse sì, ma l’importante è non soffocare Dybala, che deve avere l’opportunità di ritornare quello di prima».