Dopo le visite mediche in estate, Claudio Marchisio sceglie ancora Torino, ancora l'Allianz Stadium, come base d'appoggio in questi mesi da "disoccupato" di lusso. Il Principino, infatti, ha indetto una conferenza stampa per il 3 ottobre, giovedì, che si terrà proprio nella sala stampa "Umberto e Gianni Agnelli" dello stadio juventino. Il centrocampista ex Zenit parlerà del suo futuro, presentando la scelta per i prossimi mesi: una scelta che potrebbe portarlo ancora lontano dall'Italia, secondo quanto egli stesso ha ammesso nei mesi scorsi che non avrebbe vestito altre maglie in Serie A al di fuori di quella della Juventus. L'occasione, come riportato da Sky Sport, sarà anche buona per presentare in anteprima il documentario ​"MarchisIO. A colori, in bianco e nero", il documentario che l'emittente satellitare ha prodotto proprio sul Principino.