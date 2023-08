Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno.

L'ex centrocampista della Juve, Claudio Marchisio, ha pubblicato un post sui social in cui ha spiegato le sue condizioni di salute dopo aver passato gli ultimi giorni all'ospedale San Raffaele: "Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno. Ad Aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli. Tutto a posto, si torna a casa. Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute".