Ha dato l'addio al calcio giocato, Claudio. L'ha fatto all'Allianz Stadium, teatro di innumerevoli vittorie. Tra presente e passato, Claudio ha ripercorso diverse tappe con la maglia della Juventus. Rimorsi e rimpianti compresi. "Non aver vinto la Champions e l'Europeo con l'Italia è il mio rimpianto più grande. Nell'anno della Serie B è passato quel treno che sono riuscito a prendere. Ho visto i grandi campioni che sono rimasti in B e avevano voglia di tornare su. Io ero in B ma vestivo la maglia della Juve, ero felicissimo di avere la mia occasione", le sue parole.