Roberta Sinopoli, moglie dell'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, poche ore fa si è concessa alle domande dei suoi follower su Instagram. "L'esperienza in Russia? Super positiva: ci ha unito ancora di più e aperto la mente nel voler viaggiare ancora, ancora e ancora - le sue parole riguardo la stagione in cui Marchisio ha militato nello Zenit -. La nostra vita cambiata da quando Claudio ha smesso di giocare? Non così tanto! Forse qualche litigata in più… Perché non siamo più in ottimi rapporti con la moglie di Bonucci? Non è successo nulla, Martina è una bravissima ragazza ma due scorpioni ogni tanto si scornano… Le altre mogli dei giocatori? Sono uscita dal giro… Scherzo, voglio bene a tutte quelle che ho conosciuto in quelli che sono stati tra gli anni più belli ed emozionanti della mia vita". E quando un tifoso bianconero le chiede se il marito tornerà alla Juve, lei risponde con un emoji eloquente… chissà!



Gli ultimi scatti "social" di Lady Marchisio nella nostra fotogallery