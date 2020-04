Claudio Marchisio ha parlato in diretta sul suo profilo Instagram raccontandosi a tutto tondo, dalla decisione del ritiro al presente. Ecco le sue parole: "​Tornare alla Juve? Sì, con la maglia che ho della Juve, in giardino però, perché mi sono ritirato. Il mio ritiro? Il cambiamento da giocatore ad ex non è stato violento, perché la scorsa estate ho avuto tutto il tempo per pensarci bene e vedere come il corpo rispondeva all'ultimo infortunio. E' stato meno malinconico rispetto al classico ritiro con partita d'addio. È stato più forte l’impatto con il lavoro fuori dal calcio, un’altra realtà che mi permette di realizzare altri sogni”.