Claudio Marchisio, a Rai Sport, parla del ritorno di Chiellini e non solo.



FORMAZIONE - "Vedremo come sarà questa partita, speriamo ci sia un'Italia diversa rispetto alla Bosnia".



IMMOBILE - "Dipende da come andrà la gara, se ci schiacceranno la sua velocità sarà un'arma importante per la partita".



MODO DI GIOCARE - "Sono due squadre che si somigliano per qualità tecnica. Vedremo Jorginho che torna titolare, sarà l'ago della bilancia".



CHI LA SPACCA - "Mi auguro possano spaccare la partita i tre davanti, speriamo possano mettere in difficoltà la difesa dell'Olanda".