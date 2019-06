La sua prima stagione allo Zenit San Pietroburgo è terminata in anticipo a causa di un nuovo, grave infortunio al ginocchio: Claudio Marchisio sta lavorando per recuperare al più presto dopo l’operazione chirurgica dello scorso aprile e oggi ha fatto visita al J Medical. E’ stato di fatto un ritorno a casa per il centrocampista, che per 25 anni (dalle giovanili alla prima squadra) ha vestito la maglia bianconera: una carriera indimenticabile conclusa la scorsa estate, con la risoluzione del contratto che lo legava al club campione d’Italia. Il Principino torna al J Medical: il tempo di un controllo, in attesa di tornare in campo con la maglia dello Zenit.