Attraverso il comunicato diramato nella giornata di oggi, l'ex calciatore della Juve Caludio Marchsio ha svelato i nomi di alcuni calciatori che sono sotto la sua attenzione."Per me è estremamente più stimolante iniziare dal basso, partire dai settori giovanili e scoprire i talenti del futuro. Ecco perché fra i nostri primi nomi trovate un 2004 come Davide Dell’Erba, che gioca nel Bayern Monaco o Filippo Reale, un 2006 della Roma, che ha già esordito in prima squadra, E ancora Thomas Corigliano (Under 16 della Juventus), ritenuto da tutti uno dei 2009 più promettenti in Italia. Oppure Fabio Badarau e Tommaso Ramondetti, rispettivamente della Juventus e del Torino. Comincio questa nuova avventura con grande entusiasmiamo".