Il 'terzo tempo' di Claudio Marchisio. Il centrocampista bianconero, in uscita con il suo nuovo libro, ha parlato di tutto: a partire da un tema scottante per il mondo del calcio come quello legato all'omosessualità: "Non so se ho mai avuto compagni di squadra omosessuali - si legge nel capitolo dedicato a tale tematica -.Se ci sono stati, non si sono mai sentiti liberi di dirlo pubblicamente né a me (cosa che conta poco) né al mondo. Ho però ben presente la disinvoltura con cui, specialmente da ragazzini, si usavano parole come "frocio" o "finocchio" per riderne, per sfotterci a vicenda, per scherzare. Forse non pensavamo al significato di quello che dicevamo, o forse ci rassicurava il fatto di poterci sentire parte di un gruppo di uguali".