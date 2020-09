Claudio Marchisio svela alcuni retroscena su Andrea Pirlo. A fanpage.it, il Principino racconta: ​"È stato per me un grandissimo compagno di squadra e un grandissimo calciatore e ora inizia un nuovo percorso da allenatore ho condiviso con lui gioie importantissime, ci sentiamo molto spesso perché siamo molto amici. Gli devo un’infinità di assist per i goal che ho fatto. Per la barba mi lego ad Andrea. È lui che ha fatto partire la moda della barba a Torino, almeno nella squadra e da lì siamo partiti tutti a farci crescere la barba, e da lì ho molto difficoltà a togliermela".