L'ex centrocampista della Juve, Claudio Marchisio, ha voluto commentare quanto avvenuto nell'ultima uscita stagionale allo Stadium, soffermandosi in particolar modo sulle lacrime versate da Paulo Dybala al momento della sua uscita dal terreno di gioco che, ha sancito la fine della sua storia con la Vecchia Signora. Di seguito le parole del Principino rilasciate ai microfoni de La Stampa.



'Per Giorgio ho sorriso, ma i pianti che ho visto fare a Dybala mi hanno fatto venire il magone. Non dobbiamo giudicare quello che è stato, soffermiamoci sul saluto con i tifosi che è stata la cosa bella della serata. Sento dire che poteva fare di più: pensiamo a quello che ha fatto, 115 gol e tante giocate da vero numero dieci'.