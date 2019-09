La prestazione brillante di Paulo Dybala di ieri sera contro il Brescia non è certo passata inosservata. Così, su Twitter, è andato in scena un simpatico siparietto tra Daniele Adani, il noto opinionista di Sky Sport, e Claudio Marchisio, sempre attento e attivo sui social. L'ex difensore della Fiorentina, infatti, ha voluto elogiare la prestazione de La Joya, sostenendo come "​La partita di Dybala è stata una lezione per numeri 10 moderni". Pronta risposta, è arrivata la conferma anche dell'ex compagno dell'argentino alla Juventus, il Principino Claudio Marchisio, che ha confermato quanto detto da Adani: "Campione puro" ha scritto, taggando proprio Dybala.