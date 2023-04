Claudio, al Basement di Gianluca Gazzoli, parla così di Del Piero.- "Oltre alla leggenda di Alessandro c'è la persona. È stato un compagno, un amico. Quindi non ti ricordi soltanto che il mio primo gol in carriera è arrivato da un suo assist contro la Fiorentina, ma più che altro quello che succede negli spogliatoi o fuori dal campo. Molte volte il feeling di una squadra vincente nasce da quello che succede fuori, i ricordi vanno su quello poi Alex per me è stato di grande aiuto per la crescita come ragazzo e giocatore. Quando io arrivo in prima squadra è stato l'anno di Calciopoli, tanti giovani che si ritrovano in prima squadra con i campioni del mondo che erano rimasti e si mettono al tuo stesso livello per darti una mano dentro e fuori dal campo, immaginati l'emozione".