Claudio Marchisio, intervenuto all'ATP Village di Torino, insieme a Pierluigi Pardo, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Un grande onore per i tifosi juventini averlo alla Juventus, indipendentemente dai risultati di squadra che tutti speravano, lui ha sempre fatto una marea di gol e lui è stato comprato per quello. Un giocatore non fa vincere la Champions. Mi è dispiaciuto non giocare con lui. Parlato con i miei ex compagni e mi hanno sempre descritto la sua mentalità del lavoro, che ha trasmesso a tutti. Ronaldo non è mai un problema, la squadra intorno non è stata costruita nel modo giusto per giocare al suo fianco".