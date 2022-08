Intervenuto alla Domenica Sportiva, l'ex giocatore della Juve, Claudio Marchisio, ha commentato anche la trattativa che vede coinvolti Cristiano Ronaldo e il Napoli.'Penso sia un giocatore che non è funzionale al progetto azzurro, per quello che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato. Non credo possa andare bene per quello che ha creato Spalletti'.