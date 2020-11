Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a Radio 1 per parlare di calcio e politica.



JUVE E SOCIETA' - "Il post sul bambino morto in mare? Ero in un bel periodo, ci stavamo per giocare la finale di Champions con la Juventus e ho visto quella terribile immagine con i miei figli sul divano. Ho pensato subito: “E se fosse successo a me?”. La mia non era una posizione politica, ma solo di quest’ordine".



POLITICA - "Più facile di parlare di politica o omosessualità nel calcio? Sicuramente di politica, per fortuna qualcuno anche nel calcio inizia a parlare di omosessualità. Io sindaco di Torino? Preferisco dare il mio contributo da semplice cittadino. Si parla tantissimo di responsabilità, dobbiamo prendercele tutte. Calciatori tutti di centrodestra? Non ci si etichetta quasi mai, come dovrebbe essere in questo momento difficile avendo un bene comune".