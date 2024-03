L'ex calciatore della Juve, Claudio Marchisio, ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha parlato di Circum, la nuova agenzia di procuratori della quale è socio. Ecco come è nato questo progetto."L’idea di fondare Circum nasce della tante esperienze passate, quando giocavo. “Circum” perché chiude un cerchio di esperienze. Sì, è vero, a volte il calciomercato sembra un circo... ma non ci avevo pensato. E comunque non mi spaventa. Io credo che noi portiamo una grande serietà e un impegno importante: questa sarà la nostra cifra, il biglietto da visita con cui ci presenteremo alle famiglie dei ragazzi, siamo persone serie e questi a abbiamo capito che è importante. Già, le famiglie... A volte fila tutto liscio, a volte sono un problema non posso negarlo".