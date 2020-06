"In Italia ho sempre voluto indossare la maglia della Juventus, e eccezion fatta per la parentesi legata all’Empoli nella quale sono cresciuto, non ho mai accettato altre proposte anche se ci sono sempre state da parte di società italiane", lo ha dichiarato l'ex centrocampista della Juvea Sky Sport. "Ho avuto sempre grande ammirazione per Juventus e Milan - ha continuato -, le due più grandi squadre del nostro Paese".