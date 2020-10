Claudio Marchisio ha parlato ad As presentando la gara tra Juventus e Barcellona. Il Principino ha dichiarato: "Iniziare così è una grande responsabilità e lui lo sa. Poi questo è un anno particolare, senza ritiri estivi e con tante assenze per Covid. Non è facile trovare il giusto equilibrio dentro e fuori del campo, molte grandi squadre di Europa stanno vivendo lo stesso momento".



TRIDENTE - "Cristiano Ronaldo è semplicemente fondamentale, lo dimostrano i suoi numeri. La sua assenza nelle ultime gare si è notata parecchio. Morata è cresciuto tanto, è tornato più consapevole della propria forza. La Juve l'ha scelto come punta titolare e avrà bisogno dei suoi gol che già sono arrivati. Un tridente CR7-Morata-Dybala? È quello che sogno, anche se Pirlo deve trovare un equilibrio di squadra. Adesso la cosa più importante è trovare un'identità".