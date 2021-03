Dopo la sconfitta della Juve in casa contro il Benevento, l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio commenta la gara senza giri di parole: "Con oggi penso si chiuda il sogno del decimo scudetto - ha detto ai microfoni di 90° Minuto sui canali della Rai - La squadra è scesa in campo con la voglia sbagliata. Le decisioni bisognerà prenderle alla fine dell'anno, ora bisogna mantenere l'ambiente compatto per concludere la stagione. Spero di vedere una Juve con una mentalità diversa". La squadra di Pirlo oggi non ha sfruttato la possibilità di accorciare la classifica sfruttando lo stop dell'Inter che non ha giocato contro il Sassuolo, la distanza dai nerazzurri capolisti rimane a 10 punti con tutte le squadre che hanno una gara da recuperare.