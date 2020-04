Continua la quarantena anche a casa, con Claudio che si è reso protagonista di un simpatico post di scherno nei confronti della moglie Roberta Sinopoli. Infatti, l'ex bandiera della Juventus ha pubblicato una foto di entrambi con la racchetta da ping pong in mano, sottolineando ogni vittoria ottenuta in questi giorni in differenti campi. Carte e ping pong, due vittorie su due: così, Marchisio rilancia: "Quale sarà la prossima sfida?"