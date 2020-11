2









Claudio Marchisio e un tweet che scatena il mercato. Il Principino bianconero, non più all'interno del club ma sempre attivo in merito alle vicende della sua squadra del cuore, ha deciso di scrivere direttamente e pubblicamente a Paul Pogba. Il messaggio? Di mercato, di felicità, d'amore... per la Juve. Marchisio, infatti, senza troppi giri di parole ha risposto al tweet del Polpo scrivendo: "Per favore Paul, vieni alla Juve. Tornerai ad essere felice. E anche io. Fino alla fine". Il messaggio di Pogba era stato altrettanto diretto: "Testa alta, guarda avanti". Parole che seguono quelle ancor più significative della tarda serata di ieri, quando ha dichiarato: "Vivo il momento più difficile della mia carriera". I tifosi, da sempre innamorati del Polpo e speranzosi di un suo ritorno, hanno ora un "aiuto" in più, che arriva da un vecchio compagno, con cui ha costruito uno dei migliori centrocampi di sempre. Gli altri protagonisti? Arturo Vidal e, naturalmente, Andrea Pirlo.