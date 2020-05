ora sta bene, ha voluto rassicurare tutti i suoi fan sul suo stato di saluto, in seguito al ricovero per una colica renale. Tra i tanti messaggi ricevuti sotto il post Instagram, c’è anche quello del principino bianconero, Claudio, che scherzosamente ha risposto: “”. ​Un pensiero simpatico e ironico, che testimonia come il loro rapporto non si sia fermato alle vittorie sul campo con la maglia della Juventus ma sia continuato anche al di fuori del prato di gioco. Tra icone ci si intende.