Attraverso un video postato sui social, l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha rivolto un messaggio a tutti i ristoratori di Torino e provincia: “Dall’interno capisco benissimo le difficoltà e le dinamiche di questo ultimo periodo. Proprio per questo volevo fare un appello per sostenere tutta la ristorazione e la filiera: ordiniamo delivery. Da stasera e per i prossimi giorni metterò a disposizione i miei social network per dare più luce possibile ai ristoratori di Torino e provincia, e spero che anche i miei amici, nei loro luoghi e nei loro comuni, possano fare altrettanto. Aspetto le richieste dei ristoratori di Torino e provincia raccontandomi chi siete, le vostre specialità e il vostro numero di telefono. Io cercherò di dare più luce possibile alle vostre attività. Aspetto le vostre richieste, aiutiamoci tutti insieme”.