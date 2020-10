1









Nell’ultima pazza giornata di mercato, la Juventus ha visto la partenza anche di un proprio centrocampista, Hans Nicolussi Caviglia. Dopo un’ottima stagione con il Perugia, il classe 2000 ha trovato una nuova sistemazione, questa volta in Serie A. Dopo essere stato corteggiato da diversi club, a spuntarla è stato il Parma, che lo ha accolto in prestito con diritto di riscatto. A benedire l’affare ci ha pensato una storica bandiera bianconera, Claudio Marchisio, che su Twitter gli ha rivolto gli auguri per la nuova esperienza emiliana: “Fai vedere a tutti le tue doti, in bocca al lupo! Parma, ottima scelta”.