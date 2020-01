Solo applausi per un grande campione e una fantastica persona!! In bocca al lupo per tutto Daniele #Legend #DeRossi — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) January 6, 2020

Tra campioni, si capiscono. Basta uno sguardo. E cosìha voluto commentare la decisione di Daniele De Rossi di lasciare il Boca Juniors e ritirarsi dal calcio giocato: "In bocca al lupo per tutto Daniele". Con tanto di hashtag #Legend. Avversari di mille battaglie in campo, fuori solo rispetto e ammirazione. Campioni.