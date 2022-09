Giusto il pareggio per la #fiorentina

Se hai quell'atteggiamento davanti alla porta, giusto che poi subisci il gol.

La differenza tra #McKennie e #Kouamè #FiorentinaJuve — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 3, 2022

E' il tweet di Claudio, che rimprovera la Juve, in particolare Weston McKennie - nuovo numero 8 bianconero come il Principino in passato - e analizza il pareggio subito nel primo tempo contro la Fiorentina. Gol sbagliato, gol subito: vecchie leggi del calcio.