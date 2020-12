Una rimonta già fatta, nel 2015/16, una da fare. La Juve entra nel 2021 con 10 punti da recuperare sul Milan, con tante speranze e con la voglia di tornare in vetta. Allora la squadra di Allegri rimontò dopo un brutto ko a Sassuolo infilando 26 risultati utili consecutivi, ora cerca la chiave per risalire. Marchisio a Tuttosport ne parla così:



RIMONTA - «Non lo so. Sinceramente non trovo tante analogie. Anche perché all’epoca noi eravamo in una situazione più tragica di classifica, ma con più tempo a disponibile. La Juventus di adesso non ha molto tempo da perdere. Certo, se infilasse una serie di 7-8 vittorie, allora...».



COSA DISSE EVRA NELLO SPOGLIATOIO? - «Io non lo so perché ero infortunato, quindi non c’ero, ma posso immaginare: Patrice era un campione di spessore umano superiore. Era arrivato con tutto il bagaglio di esperienza dello United e si era messo a disposizione. Quella Juventus aveva un gran carattere: per avvicinarsi a quella mentalità, la Juventus attuale dovrebbe infilare una serie di successi, fra le quali anche qualche partita sporca, vinta 1-0, ma senza subire neppure un tiro in porta. Quelle partite che ti danno forza morale».