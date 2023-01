. Quando la partita si mette male prende il pallone e lo riporta velocemente a centrocampo. Quando tutto sembra perduto fa un gol impossibile e ribalta la partita. Con il suo carisma tira fuori il meglio di tutti quanti. Gianluca non perde mai, anche questa volta ci ha insegnato che tutti possiamo e dobbiamo essere dei combattenti, anche se in realtà non lo saremo mai come teun pensiero alla sua famiglia e alle sue bimbe, vostro papà è un vero eroe", questo il messaggio di Claudio Marchisio per Vialli pubblicato sui social.