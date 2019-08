Claudio Marchisio conosceva beneche è morta oggi dopo aver lottato contro il cancro. L'ex centrocampista bianconero l'ha ricordata con un bel messaggio postato su Instagram: "Ho sempre stimato Nadia per le sue battaglie e per le sue lotte. Perché come le scrivevo spesso, affrontava ogni volta temi complicati e scomodi.Perché iniziava e terminava ogni servizio con il sorriso, quasi a volerci rassicurare tutti quanti. Ma nel mezzo non ce n’era per nessuno. Ero certo avresti affrontato la malattia con la stessa grinta e la stessa determinazione. La stessa che sono sicuro sarà d’esempio per moltissime persone.Questo vuol dire saper fare la differenza, questo vuol dire essere speciali. Mi mancherai davvero".