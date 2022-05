Quella di oggie è una data triste per il calcio italiano e in particolare per tutti i tifosi del Torino. Il 4 maggio del 1949 infatti, il 'Grande Torino' si andò a schiantare tragicamente con l'aereo sul monte Superga al ritorno da una trasferta, dove persero la vita quasi tutti i componenti della squadra. Ancora oggi questa tragedia viene ricordata da tutti gli amanti del calcio e tra questi non poteva mancare anche uno dei 'rivali' più affiatati dei Granata. Si tratta di Claudio Marchisio, il quale ha postato una foto sui social, accompagnata dal seguente messaggio: 'Gli eroi sono più forti dei colori e delle rivalità. Gli eroi vanno ricordati e raccontati. Gli eroi sono invincibili, per sempre'.