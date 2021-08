Serve coraggio per vivere una vita come Gino Strada. Sempre dalla parte degli ultimi, sempre dalla cazzo di parte giusta.

Il volto del bene, ma con degli occhi capaci di raccontare tutto il male di questa nostra umanità #RIP pic.twitter.com/puK2fH3ewS — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) August 14, 2021

L'ex centrocampista della Juventussi è unito al cordoglio per la scomparsa diEcco il messaggio del principino pubblicato sul proprio Twitter:"Serve coraggio per vivere una vita come Gino Strada. Sempre dalla parte degli ultimi, sempre dalla cazzo di parte giusta. Il volto del bene, ma con degli occhi capaci di raccontare tutto il male di questa nostra umanità".