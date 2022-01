Buon compleanno Davide #DavideAstori — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) January 7, 2022

Nel giorno del compleanno di, che oggi avrebbe compiuto 35 anni, è arrivato anche daun messaggio per lo sfortunato ex capitano viola. "Buon compleanno Davide" ha scritto l'ex centrocampista bianconero su Twitter. Come lui, anche Federico Chiesa su Instagram ha condiviso lo stesso messaggio: a distanza di anni, il ricordo di Davide continua ad unire i colleghi che hanno condiviso - da compagni o avversari - il campo con lui.