Ancheha voluto esprimere le sue condoglianze per la morte di Pietro Anastasi, che alla Juventus ha giocato per otto stagioni tra il 1968 ed il 1976. Ecco il messaggio, da bandiera a bandiera, per la scomparsa dell'ex attaccante di Juve e Nazionale, venuto a mancare nella notte: "​Un'icona di un calcio che forse non esiste più.... e alla fine forse era più bello così. Buon viaggio Pietro Anastasi".